PPA töötajal lasub kahtlustus altkäemaksu võtmises

Kahtlustuse kohaselt väljastas teeninduse töötaja tasu eest kolmandate isikute andmeid kõrvalisele isikule, kasutades selleks PPA siseseid andmebaase.

Kahtlustatav menetles kodakondsuse ja elamislubadega seotud taotlusi. Tegemist ei ole ulatusliku andmelekkega, vaid üksikjuhtumitega. Kolmandate isikute kohta väljastatud andmed ei olnud seaduse mõistes delikaatsed isikuandmed ning PPA võtab nende inimestega ühendust, kelle infot lekitati ja teavitab neid juhtunust.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnul suhtub politsei sellistesse juhtumitesse väga tõsiselt. „Riik on meile usaldanud andmed, et inimesi aidata ning meie kohus on neid andmeid kaitsta,“ ütles Kristian Jaani.

Kriminaalmenetlust viib läbi politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo ja riigiprokuratuur.

Praeguseks on töötaja esitanud lahkumisavalduse.