PRIA kinnitas E-Piima projekti 15 miljoniga toetamise

Veebruaris laekus PRIA-le kaks võistlevat taotlust E-Piim Tootmise AS-ilt ning Milkest AS-ilt. Kaheksaliikmeline hindamiskomisjon otsustas maikuus toetada E-Piim Tootmine AS-i projekti, sest komisjoni juhi Indrek Neivelti hinnangul astutakse selle projektiga pikem samm edasi Eesti piimatööstuse arengus, teatas PRIA toona.

"Toetuse peamiseks eesmärgiks on Eesti piimatööstuse arendamine piimatootjate ühinemise kaudu ja mõlemast projektist oli näha, et põllumehed näevad perspektiivi just koostöös. Kuigi PRIA saab määrata toetuse ainult ühele projektile, loodame me, et E-Piim Tootmine AS ja Milkest AS leiavad võimaluse oma plaanide teostamisel teha koostööd ja Eestis oleks tulevikus üks suur piimatootjaid ühendav piimatööstus," ütles PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal.

Toetuse eesmärgiks on uue ühistulise piimatööstuse rajamine. Raha eraldatakse selleks, et vähendada toorpiima eksporti ja kaasaegset tehnoloogiat kasutusele võttes maksta piima tootjatele kõrgemat ja stabiilsemat tasu. Toetust saab nii toorpiima töötlemiseks ja turustamiseks vajalikeks ehitisteks kui ka sinna seadmete soetamiseks.

Piimatootjate ühisfirma Milkest on teatanud, et kui PRIA otsustab ametlikult E-Piim Tootmine AS projekti toetada, plaanib Milkest otsuse vaidlustada.

"Meie arvates on hindamiskomisjoni otsus tehtud kiirustades ning süvenemata detailidesse, mis on uue piimatööstuse reaalse tekke osas kõige olulisemad," ütles Milkest AS-i üks eestvedajaid, EPIKO nõukogu esimees Märt Riisenberg varem Postimehele.

Milkesti juhatuse liige Ülo Kivine sõnas neljapäeval BNS-ile, et ettevõte soovib kõigepealt PRIA otsusega tutvuda ja alles seejärel langetab otsuse võimaliku edasikaebamise osas.

Uue piimatööstuse rajamist toetatakse 15 miljoni euroga, millest Euroopa Liit katab 85 protsenti ja Eesti riigi kaasfinantseering on 15 protsenti. Uus piimatööstus peaks tegutsema hakkama viie aasta pärast.