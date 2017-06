Jüri Ratase kõne: Euroopa on rahu, Euroopa on vabadus ja ühised väärtused

"Eesti eesistumise peamine idee on saavutada ühtsus tasakaalu kaudu," ütles peaminister oma eesistumise avakõnes. "Me peame leidma liidus tasakaalu ida ja lääne, põhja ja lõuna, suure ja väikese, uue ja traditsioonilise, turvalise ja riskantse vahel." Ratas rõhutas, et kuigi Eesti on väike riik, on meil unikaalne kogemus ja palju väärt ideid, mida Euroopaga jagada.

Peaminister kinnitas, et Eesti olulisim eesmärk on järgmise poolaasta jooksul muuta Euroopa tugevamaks. "Järgmised kuus kuud on Euroopa pilgud meie peal! See on meie aeg näidata, kes me oleme, mida me oskame ja kuidas me elame. Aga see on ka aeg kuulata tähelepanelikult teisi," kutsus Ratas igaüht andma oma panust edukasse eesistumisse. "Mida paremini on meie elu- ja mõttelaad Euroopas tuntud, seda suurem on Eesti. Mida paremini mõistame teisi, seda ühtsem on Euroopa."

Ratas ütles, et on kindel, et kui Eesti tähistab 2024. aastal Euroopa Liidu liikmena 20. juubelit, on palju muutunud, kuid Euroopa tähendab ka siis rahu, vabadust ja üksteisemõistmist.

Koondasime Jüri Ratase kõnes enim kõlama jäänud sõnad sõnapilve, mida näete artikli alguses. Pildil suuremalt kuvatud sõnad esinesid enim kordi - näiteks ütles peaminister Euroopa või Euroopa Liit 16 korda ja Eesti 11 korda.