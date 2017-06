Tartu aukodanik Taagepera: jätkan politoloogia puhastamist liigsest statistikast

Tartus sündinud, kuid pikalt Kanadas ja USA-s elanud Rein Taagepera oli üks Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna loomise eestvedajaid ning selle esimene dekaan, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taagepera pälvis Tartu aukodaniku nimetuse juba veebruaris. Siis ei saanud Taagepera tiitlit vastu võtta, kuna ta ei viibinud Eestis. Ehkki kodulinnas Tartus elab ta aastas vaid viiel kuul, muud kodu Taageperal ei ole.

"Kui ma mõtlen, et kas ma saaksin ühegi teise linna kohta maailmas öelda "kodulinn", siis ei saa. On linn, kus ma olen 40 aastat elanud, mujal, aga see on elukoht. Asumislinn," rääkis Taagepera.

Politoloogia Nobeli preemia ehk Skytte medal, võrdleva poliitika kõrgeim preemia Karl Deutschi auhind ja Tartu ülikooli oma Skytte medal - need on mõned viimase kümne aasta jooksul Rein Taageperale antud preemiatest. Taagepera tunnistab, et aunimetused on küll liigutavad, aga ülesanded pole kaugeltki mitte lõppenud.

"40 aasta eest ma tegelesin kahe lootusetu asjaga. Üks, et aidata kaasa Eesti vabanemisele, ja teine, et vabastada politoloogiad pseutoteaduslikust lähenemisviisist, kus vajutatakse ainult statistikanupule arvutil. Esimene siht on teostunud, teine veel ei ole, aga ma jätkan katsumast puhastada politoloogiat liigsest statistikast olenemisest," selgitas ta.

Lahkudes toonase Res Publica juhi kohalt, hoiatas Taagepera erakonnakaaslasi poliitilise hinge kaotamise eest. Hing kadus Res Publicast ruttu ja kadus ka Isamaa ja Res Publica Liidust, ütles Taagepera.

"Edu laostab inimesi teinekord kiiresti ja nad viisid selle laostumise kaasa IRL-i. Mind üllatab, et on võtnud nii kaua aega enne, kui see ka IRL-i on murdnud," lisas ta.

Kodulinn Tartu aukodanik Taageperale aga muret ei valmista.