Korduvalt kelmuse eest süüdi mõistetud naine sai taas tingimisi karistuse

Vargustes, kelmuses ja võltsimises süüdistatud 31-aastane Egery Sepling-Horuženko võis neljapäeva hommikul pärast otsuse ärakuulamist Pärnu maakohtust vabalt välja jalutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna naine on ka varem kelmuses ja võltsimises tingimisi süüdi mõistetud ning katseaeg polnud veel möödas, küsis prokurör karistuseks reaalset vangistust. Kohus aga mõistis rohkem kui pool aastat vahi alla olnud naisele tingimisi karistuse kolmeaastase katseajaga.

Üheks põhjuseks oli see, et naisel on pooleteiseaastane laps. Ka on ta oma tegu kahetsenud ja asunud kannatanutele põhjustatud kahju hüvitama. Kokku on kahjusumma üle 11 tuhande euro.

"Kriminaalasjas on 18 kannatanut, kes kõik on sündinud vahemikus 1921-1939. Paljud neist elavad Pärnust väljaspool. Nii kõrges vanuses isikutele oleks üldmenetluse kohtuistung olnud väga pingeline, üritasime neid säästa. Prokuratuur küsis Egery Sepling-Horuženkole reaalset vangistust peaaegu kolm aastat. Nagu kohus ka otsuse kuulutamisel ütles, et siin olid teatavad asjaolud, miks kohus leidis, et Egery Sepling-Horuženkole antakse veel viimane võimalus ja ta allutatakse elektroonsele valvele ja käitumiskontrolliga katseajale," selgitas Lääne ringkonnaprokurör Merri Tiitus.

Kohtuistung toimus lühimenetluses ja prokurör otsust edasi kaevata ei saa.