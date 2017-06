Reede toob tugevad vihmahood, äikese ja tormituule

Eeloleval ööl läheb Eestis ilm pilve. Lõuna-Eestist algav vihmasadu levib põhja poole ning vihmaga koos on äikest. Tuul puhub idast ja kirdest 6 kuni 11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves ja vihmane, kohati on äikest. Tuul puhub idast ja kirdest 7 kuni 11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev on enamasti pilves ning hooti sajab vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 11, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 meetrit sekundis, õhtupoolikul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb 14 kuni 19, Lõuna-Eestis kuni 22 kraadi.

Päev läbi Tallinnas toimuvaid üritusi saadab samuti vihm ja väga tugev tuul. Kella 19 ajal algavaks tantsupeoks on jäänud vähemaks tuult ja sooja, aga mitte sadu.

Laupäeval on ilmakujundaja jätkuvalt Läänemerelt aeglaselt põhja suunas liikuv madalrõhkkond - öö on veel vihmane, hommikul tihedam sadu taandub ning päeval esineb sajuhoogude vahel juba pikemaid pause. Mõnes kohas paistab pilve tagant ka päikest. Põhjarannikul on ida- ja kirdetuul veel puhanguline, lõunas pöördub lõunasse ja nõrgeneb. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi, Eesti põhjaservas on paar kraadi jahedam.

Pühapäeval madalrõhkkond nõrgeneb ja jääb Eesti lähedal väheliikuvaks. Soomest laieneb Eestini samal ajal kõrgrõhuala. Eesti ilm võib kujuneda nii, et pool päeva on kuivem, pärastlõunal aga sajab hoovihma. Mõõdukas tuul puhub idakaarest ning öösel on sooja 10 kuni 16, päeval 17 kuni 22, põhjarannikul kohati 14 kraadi.

Uue nädala alguses võib sama madalrõhkkond energiat juurde saada ning ilm püsib sageli vihmahoogude ja puhangulise tuulega. Ka õhk võib veidi jaheneda.

Tugev tuul võib reedel häirida laevaliiklust Prangli liinil

Tugev tuul võib reedel häirida laevaliiklust Prangli liinil.

Kihnu Veeteede teatel võib tuule tõttu olla häiritud reisiparvlaeva Wrangö väljumised nii reedel kui ka laupäeval.

Elektrilevi soovitused äiksekahju ennetamiseks

Elektrilevi protsessijuht Meelis Kaps jagas blogis praktilisi soovitusi viie ohu korral, mida tuleks äikseperioodil seoses elektri ja elektroonikaseadmetega arvestada:

1. Kõik elektroonikaseadmed on äikse ajal ohus

2. Piksevarras kaitseb maja, aga mitte seadmeid

3. Elektriliinid ja –mastid tõmbavad äikest ligi

4. Maha kukkunud elektriliinid on eluohtlikud

5. Elektrivõrgu rikete korral helista 1343, õnnetuse korral 112