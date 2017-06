Trump kaitses USA otsust Pariisi kliimaleppest lahkuda

"Kaitsmaks ameeriklaste töökohti, Ameerika ettevõtteid ja töötajaid, viisime Ühendriigid ühekülgsest Pariisi kliimaleppest välja," ütles Trump aplausi saatel kõnes, mis oli pühendatud USA energiasektori tulevikule.

"Ma ütlen teile, me oleme selle üle uhked," lausus president. "Ja kui ma ringi liigun, on nii palju neid inimesi, kes tänavad, öeldes, et me päästsime meie riigi suveräänsuse."

"Võib-olla me oleme mingil hetkel tagasi, kuid parematel tingimustel," lubas Trump. "Need saavad olema õiglased tingimused."

Kliimamuutused on muutunud üheks peamiseks tüliõunaks Ühendriikide ja selle lääneliitlaste vahel ja see teema terendub keskse küsimusena ka 7. ja 8. juulil Saksamaal Hamburgis, kus Trump G20 liidritega kohtub.

Saksa liidukantsler Angela Merkel ütles neljapäeval parlamendis peetud sõnavõtus, et kuigi USA otsustas leppest lahkuda, siis Euroopa Liit toetab lepet jätkuvalt täielikult. EL-i meelekindlus Pariisi kliimaleppe edu tagamiseks on "suurem kui ei kunagi varem", lausus ta.

Pariisi leppe kohustab selle allkirjastanuid rakendama meetmeid kliima soojenemist põhjustava kasvuhoonegaaside emissiooni vastu. Kriitikud osutavad asjaolule, et lepingu mõju on isegi kõigi riikide poolt võetud kohustuste täitmisel sisuliselt olematu. Samas on see erakordselt kallis.

Trump teatas 1. juunil Ühendriikide lahkumisest sellest leppest.