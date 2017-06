Juncker: EL-i eesistumine on Eesti juhtimisel heades kätes

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles ühisel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratasega, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine on Eesti juhtimisel heades kätes.

"Teie meeskond on valmis, olme näinud suuri jõupingutusi, mida olete teinud viimaste kuude jooksul. Oleme heades kätes," lausus Juncker Tallinnas.

Junckeri sõnul on ajalugu näidanud, et just väikesed liikmesriigid suudavad eesistumise perioodi edukalt läbi viia. Ta kiitis ka Eesti motot - ühtsus tasakaalu kaudu - leides, et see võtab hästi kokku eesseisvad ülesanded.

Juncker tunnistas kuulajate ees, et temal pole jätkuvalt nutitelefoni. "Seega Eesti peaministrit minust ei saa. Kuigi ma ei ole tehnoloogia fänn, siis tean, et tulevik peitub digitehnoloogias," lausus Juncker.

ERR küsis Junckerilt pressikonverentsil, millises keeles tuleks komisjonil rääkida noortega, sest hiljutised Prantsuse presidendivalimised näitasid, et Marine Le Pen saavutas kõrge toetuse just noorte hulgas.

Juncker vastas, et paremäärmusluse oht on endiselt alles, vaatamata sellele, et valimised võitis Emmanuel Macron. Ta tuletas meelde, et Le Pen sai 11 miljonit häält ja ta ei usu, et noori tõmbaks selline populism ja lihtsus, mida kasutavad paremäärmuslased.

Juncker ütles, et tema üritab võimalikult vähe kasutada tehnilist sõnastust.

Peaminister Jüri Ratas arutas hommikul Junckeriga, kuidas koostöös Euroopa Komisjoniga jõudsalt edasi liikuda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmis esile tõstetud tähtsaimate teemadega, teiste seas andmete vaba liikumise ja küberjulgeoleku strateegia uuendamise küsimustega.

Juncker ootab Eesti eesistumiselt eelkõige digiteemadega edasi minekut. "Digitaalse ühtse turu eelduseks on andmete vaba liikumine. Andmete vabaks liikumiseks Euroopas on vaja kasvatada usaldust ja turvalisust. Selle saavutamiseks tuleb muu hulgas keskenduda küberjulgeolekule,“ märkis Ratas kohtumisel.