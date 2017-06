Tallinna Lennujaam avas reedel reisiterminali laienduse, reisijatele on suurimaks muudatuseks uus julgestuskontrolli ala, mis on varasemast kaks korda suurem.

Reisiterminali laienduse projekteeris ja ehitas hanke võitnud peatöövõtja Astlanda Ehitus ning laiendustööde maksumus oli 5,2 miljonit eurot. Terminali pindala suurenes 4000 ruutmeetri võrra.

„Mõningate töödega jätkame kulisside taga ka suve jooksul, kuid eesistumiseks vajalikud muudatused on tehtud ning saame külalisi väärikalt vastu võtta,“ sõnas lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout.

Mürk-Dubout tänas mõistva suhtumise eest kõiki reisijaid, kel on tulnud taluda ehitustegevusest tulenevalt mõningaid ebamugavusi reisiterminali kasutamisel viimase poole aasta jooksul.

Suvel jätkuvad veel tööd reisiterminali põhjapoolse otsa uue trammipeatuse ehitusel.

Turvakontroll uues kohas

Alates reedest viiakse lennueelset julgestuskontrolli läbi terminali lõunapoolses otsas uutes ruumides. Varasema julgestuskontrolliga võrreldes on ruumi pindala kasvanud pea kaks korda ning kasutusele võetakse uued julgestuskontrolli liinid.

Uute liinide pikkuseks on varasema 11 meetri asemel 17-20 meetrit, seega on reisijatel rohkem ruumi kontrolliks valmistumiseks ning asjade kokkupanekuks pärast kontrolli. Kokku on võimalik kasutada viis julgestuskontrolli liini.

Tegemist on paralleelliinidega, mis võimaldavad n-ö puhtalt kontrolli läbinud pagasil liikuda ühel liinil ning täiendavat kontrolli vajaval pagasil liikuda teisel liinil.

See aitab oma pagasi korrektselt pakkinud reisijatel oluliselt aega säästa julgestuskontrolli läbimisel. Ühe liini läbilaskevõime on ca 230 inimest tunnis, eeldusel, et reisijad on oma käsipagasi korrektselt pakkinud ning välja võtnud elektroonikaseadmed, vedelikud ning toiduained. Praeguste liinide läbilaskevõime on ca 120 inimest tunnis.

Reedel avatati autoliiklusele ka reisiterminali esine ülemine tasand ning pealesõit, mis lahendati ringristmiku ja estakaadiga.

Tööde käigus lisandus ka täiendav taksode ooteala, kuhu mahub 40 sõidukit.