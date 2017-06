Euroopa Nõukogu eesistumine -- kõlab pisut puiselt ja ehk isegi kaugelt. Ometigi on see kohustus jõudnud selle aasta teise poole saabumisega Eestisse. Mida Eesti eesistujana tegema peab? Kui palju see kõik maksma läheb? Selgitame lihtsa animatsiooniga.