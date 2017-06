Toom: läbirääkimistel on erakonna juhtimisega seotud teemad

"Me mingeid nõudmisi kirja ei pane. Meil on teatud mured ja me loodame, et kui me need mured suudame sõnastada, siis ehk meist saadakse aru. Ja ma usun, et see pole välistatud, sest niipalju kui ma rääkisin Jüri Ratasega, siis tema saab minu muredest osaliselt vähemalt aru ja mina omakorda saan aru tema muredest. Aga kuna me oleme ühe erakonna liikmed, siis eks me ühisekeele ikka üritame leida," ütles Toom.

Toom ei soovinud öelda, millistest konkreetsetest murekohtadest jutt käib, ta märkis vaid, et need ei puuduta Kremlit, vaid erakonna juhtimist.

"Ma seda hea meelega väldiks, siis ma tegelikult usun, et see kahandab läbirääkimisruumi ja lisab tarbetuid pingeid. Aga mida ma ütlen nende meedia oletuste kohta, siis siin ei ole mingit pistmist niinimetatud kremlimeelsusega. Need on absoluutselt teised asjad. Me räägiksime juhtimisstiilist, me räägiksime sellest, kuidas langetatakse otsuseid, kuidas käib teavitus erakonna sees jne. Ja muidugi, mis on murekoht mitte ainult mulle, vaid ka Jüri Ratasele antud juhul, on see kui aeglaselt viiakse ellu just Keskerakonna ettepanekuid koalitsiooni poolt. Aga see on asi, mida ma väljastpoolt kuidagi mõjutada ei saa. Siin me peame lihtsalt endale selgeks tegema, kas see tempo meile sobib või ei sobi," lausus Toom.

Toom märkis järgmiseks nädalaks töötatakse välja pakett, kus on kirjas kõik murekohad ja siis arutatakse see erakonnas läbi.

"Täna on meil kohtumine omavahel ja siis on mul ka kohtumine Mihhail Kõlvartiga. Esmaspäeval peaks toimuma suurem ümarlaud," sõnas ta.

Toom ei soovinud avaldada, kes peale tema, Edgar Savisaare, Oudekki Loone ja Olga Ivanova veel läbirääkimiste meeskonda kuulub. "Ma praegu peale minu õdede ma kedagi ei hakkaks nimetama, sest nagu ma ütlesin pressikonverentsil, siis meil on nimekiri olemas, kuskil kolmandik nendest on erakonna liikmed, ma ei tahaks praegu kedagi surve alla panna, sest juhul kui me peaksime kokku leppima, pole neil vaja seda mässaja templit endaga kaasas kanda," rääkis Toom.