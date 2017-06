VKG käive langes 37 protsenti 104,3 miljonile

Hoolimata 2016. aasta alguse ebastabiilsest turuolukorrast ja nafta hindade suurest langusest, näiteks jaanuaris langes Brent toornafta hind 26 dollarini barreli eest, kujunes aasta teine pool oluliselt edukamaks ning Viru Keemia Grupp lõpetas 2016. majandusaasta ootuspäraste tulemustega, millega võib turul toimunut arvestades rahule jääda, teatas ettevõte.

Viru Keemia Grupi konsolideeritud müügitulu oli 2016. aastal 104,3 miljonit eurot, mis on 2015. aastaga võrreldes 37 protsenti väiksem. Kui käibest elimineerida tulevikutehingute ümberhindluse mõju, siis reaalne ärikäive 2016. aastal oli 117,4 miljonit eurot, mis on 2015. aasta vastavast tulemusest ainult 13 protsenti madalam.

Kontserni müügitulude langus on tingitud peamiselt madalamast õlide müügihinnast ja sellega kaasnenud õlitoodangu teadlikust vähendamisest. Väiksema põlevkiviõlide käibe tõttu langes ka ekspordi osakaal kogu käibest 2016. aastal 56 protsendile. 2015. aastal oli see veel 64 protsenti.

2016. aasta konsolideeritud puhaskahjum oli 15,2 miljonit eurot, mis on 17 miljoni euro ehk 53 protsendi võrra parem tulemus kui aasta varem. Suuremat kahjumit õnnestus vältida peamiselt tänu kahele asjaolule. Esiteks kiire reageering ja õiged otsused nii tootmisvõimsuste allakoormamisel aasta esimeses pooles kui ka uuesti üleskoormamisel aasta teises pooles. Teiseks tugevaks toetajaks olid varasemalt sõlmitud tulevikutehingud. Sarnaselt eelmise aastaga aktsionäridele aruandlusperioodi eest dividenditulu ei maksta.

Möödunud aasta tootmisnäitajatele avaldas olulist mõju Kiviter-tehnoloogial töötavate põlevkiviõlivabrikute ajutine konserveerimine koos Ojamaa kaevanduse tootmismahtude allakoormamisega. Kokku töödeldi eelmisel aastal ümber aasta varasema tasemega võrreldavad 3,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi, millest saadi 451 300 tonni erinevaid õliprodukte, võrreldes aasta varasema 506 000 tonniga.

Selle tulemusega on VKG ettevõtte teatel jätkuvalt Eesti suurim põlevkiviõli tootja. Ojamaa kaevanduses toodeti 2016. aastal 2,4 miljonit tonni kaubapõlevkivi, mis on ligikaudu 30 protsenti ehk 1 miljon tonni vähem kui aasta varem. Selline tootmismahu langetamine oli võimalik tänu varasemalt kogutud peenpõlevkivi laojäägile. Põlevkivi ümbertöötlemise gaasidest toodeti 2016. aastal 468 gigavatt-tundi soojusenergiat ja 352 gigavatt-tundi elektrit. Selle näitajaga on VKG suuruselt teine elektritootja Eestis.

Käesoleval aastal on ettevõttel plaanis suurendada Petroter põlevkiviõlitehaste efektiivsust, pikendades plaaniliste seisakute arvelt tööaega, mille tulemusena oodatakse nende tootlikkuse ligemale 20 protsenti suurust kasvu. Kokku plaanitakse 2017. aastal toota 550 000 tonni kaubaõlisid ja 3,9 miljonit tonni põlevkivi.

Hoolimata keerulisest turuolukorrast jätkas kontsern investeerimist keskkonda, töökindlusesse ja olemasoleva tehnoloogia arendusse. 2016. aasta investeeringud ulatusid 30 miljoni euroni. Põhiosa oli suunatud keskkonnakaitse projektidesse ja ennekõike välisõhu kaitsesse. 2016. aasta teises kvartalis lasti käiku kolmas väävlipüüdmisseade, mille investeeringu kogumaksumuseks kujunes 18,6 miljonit eurot.

Möödunud aastal vähenes kontserni töötajate arv 16,5 protsenti ning moodustas aasta lõpuks 1754 inimest.

VKG on maailma suuruselt teine põlevkiviõli tootja. 2016. aastal panustas kontsern riigieelarvesse otseste maksude näol ligikaudu 30 miljonit eurot, millest veerandi moodustasid keskkonnatasud. VKG kontserni kuuluvad põlevkivikaevandus, põlevkivi ümbertöötlemistehased, elektrijaam ning elektri ja soojuse jaotusettevõtted.