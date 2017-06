Amet: seadus ei luba Sitsi tänava elumajas süstlavahetuspunkti avada

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on Sitsi 28 elumajas asuvate ruumide sihtotstarbeks ärimaa ning kasutamise otstarbeks muu kaubandushoone.

"Tervise arengu instituudi kahjude vähendamise keskus, mille eesmärgiks on süstlavahetuse, nõustamise või mõne muu sotsiaalse iseloomuga teenuse osutamine, on selgelt sotsiaalne tegevus. Sotsiaalne tegevus ei ole aga kindlasti kooskõlas Sitsi 28 asuvate ruumide kasutusotstarbega, mistõttu oleks selline tegevus vastuolus seadusega," selgitas Kaljulaid.

Selleks, et ruumide kasutusotstarvet muuta, on vaja maja teiste korterite omanike nõusolekut. Korteriühistu juhid on aga välja toonud, et sellega teised korterite omanikud ei nõustu.

Linn teatas, et kui TAI siiski nendes ruumides kasutusotstarvet muutmata nõustamisteenuseid või süstalde vahetamist teostama hakkab, siis on teistel korteriomanikel õigus nõuda kohtult selle lõpetamist. Samuti on Tallinna linnal õigus nõuda tegevuse viimist vastavusse kasutusotstarbega.

Kaljulaid edastas linnaplaneerimise ameti kirja TAI juhatajale Annika Veimerile.