Ka laupäev on sajune ja tugeva tuulega

Eeloleval ööl on pilves ilm ning hooti sajab vihma ja kohati võib olla äikest. Kirdetuul puhub 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kraadist kuni 15-ni, vahednas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest. Termomeetrinäidud jäävad 11 ja 17 kraadi vahele.

Päeval on enamasti pilves ilm, hooti sajab vihma, kohati võib olla ka äikest. Puhub kirdetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on tulemas 13 kuni 18 kraadi.

Tallinnas on päeval tantsupeo teise etenduse ajal oodata hoovihma ja kõik, kes lähevad vaatama ka õhtul kolmandat etendust, peavad samuti valmis olema vihmasajuks. Õhtul kell 19 on sooja oodata 15 kraadi, aga tuul on selleks ajaks mõnevõrra nõrgenenud.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond üle Läti itta ja selle põhjaservas tekib Eesti kohal pilvekihti selgemaid laike. Vihmahooge on enam Eesti lõunapoolses osas ja ka Peipsi ümbruses, mujal hõredamalt. Õhutemperatuur jääb 19 kraadi ringi.

Pühapäeval algab laulupeo rongkäik kell 9.30 ja sel ajal võib küll Tallinnas kergelt vihma sadada. Tund-tunnilt aga sajutõenäosus väheneb ja õhtu lähenedes hakkab ka päikest üha rohkem paistma. Seega tõenäoliselt laulupidu vihmapilved ei sega.

Uue nädala algus olulist ilmamuutust ei too. Esmaspäeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on ka äikest. Sooja tuleb 16 kuni 21 kraadi.

Teisipäeval kaugeneb madalrõhkkond Eestist veelgi ja Kesk-Euroopa kohal olev kõrgrõhuala nihkub servaga Läänemere äärde. Kahe rõhuala piirimail on öö enamasti sajuta, päeval areneb aga rünksajupilvi ning hoovihma tõenäosus ühes äikesega on uuesti suur. Õhutemperatuur jääb 17 kraadi ringi.

Kolmapäeval sajab kohati hoovihma ning sooja tuleb 14 kuni 18 kraadi.