New Yorgis sai haiglas toimunud tulistamises mitu inimest kannatada

New Yorgis toimus Bronxi linnaosa haiglas tulistamine, mille käigus sai kannatada vähemalt kolm inimest. Politsei kinnitusel on ründaja surnud.

Kohaliku meedia teatel avas arstiks riietunud mees tule 972-kohalises Bronx-Lebanoni haiglas 16. ja 17. korrusel, vahendasid BBC ja Reuters.

Osadel andmetel tulistas ta vähemalt kolme inimest. Politseiallika sõnul võib olla vigasaanuid aga viis või kuus.

The New York Times kirjutas päästeametnikule viidates, et tulistati kolme arsti, kuid nende seisund pole teada. Ühte vigastada saanud arsti aitavad haiglas olevad inimesed, kasutades tuletõrjevoolikut žgutina.

Politsei teatel on ründaja surnud. "Üks tulistaja haiglas on surnud," kirjutas New Yorgi politseijaoskonna pressiesindaja Peter Donald Twitteris. Esialgu pole aga selge, kas tulistaja tegutses üksi või otsib politsei veel kahtlusaluseid.

Osadel andmetel võis tulistaja olla haigla endine töötaja, kuid seda pole ametlikult kinnitatud.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 30, 2017