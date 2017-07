Kolmelapseline pere saab nüüdsest 500 eurot kuus

Perekonda, kus kasvab kolm last, premeerib riik alates juulist 300 euro suuruse lisanduva peretoetusega.

Jätkuvalt kehtivad lastetoetused, mis on 50 eurot esimese lapse, 50 eurot teise lapse ning 100 eurot kolmanda lapse eest.

Ehk 500 eurot koosneb kolmelapselise pere puhul lastetoetusest 50 + 50 + 100 eurot ja lisanduvast peretoetusest 300 eurot.

Raha makstakse perekondadele, kus kasvab kolm last. Seda makstakse iga kuu alates kolmanda lapse sündimisest kuni vanima lapse 16-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps jätkab õpinguid, siis kuni tema 19-aastaseks saamiseni.

Oluline on seejuures, et kõik kolm last jääksid etteantud vanusepiiridesse.