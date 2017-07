"Mõlemad alused said kannatada, kuid leket ei toimunud," teatas Briti rannikuvalve.

Tankeri Seafrontier lastiks on 38 000 tonni naftatooteid, kaubalaev Huayang Endeavour on 220 meetri pikkune. Mõlemad laevad seilavad Hongkongi lipu all.

Õnnetus leidis aset kell kolm hommikul kohaliku aja järgi 33 kilomeetrit Dunkirki sadamast põhja pool.

Võimude andmeil triivib Seafrontier hetkel kontrollitult. Sündmuspaika on teel kaks Briti patrullpaati ja kaks helikopterit ning Prantsuse puksiir.

Keegi tankeri 27 ja kaubalaeva 22 meeskonnaliikmest kannatada ei saanud.