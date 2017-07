Nii Prantsusmaa kui ka Suurbritannia rannavalve teatel on olukord kontrolli all, kuid ettevaatusabinõuna saadeti sündmuskohale päästekopter.

Keegi laevade meeskonnaliikmetest vigastada ei saanud.

Two ships have collided in the Channel https://t.co/yf0Xyf8grD pic.twitter.com/zHhKSwmbp7