Kokkulepe Keskerakonnaga tõi EKRE-le 100 000 eurot nn katuseraha lisaks

Keskerakonnal oli EKREga raha jagamiseks vastav kokkulepe, aga mille eest Keskerakond EKRE-le raha andis, pole selge, kirjutas Delfi.

Eelmise aasta 30. novembril saatis EKRE riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme mõnedele erakonna juhtliikmetele katuserahade jagamist puudutava kirja.

"Katuserahadega on nii, et sel aastal saime rohkem kui eelmine aasta, kuid täpse numbri saime teada alles eile ja täna oli juba tähtaeg ettepanekute tegemiseks. Kokku saime fraktsioonile 300 tuhat pluss veel 100, mis ei lähe mitte fraktsiooni nime all, vaid peidetakse ära," seisis Helme kirjas.

Helme rõhutas vajadust skeemi varjata: "Ma panen teele kaks dokumenti, mis on meie rahade jaotus sel aastal. Üks on fraktsiooni ettepanekud, teine dokument nimega Martini ettepanekud on presidendivalimiste aegsete lubaduste lunastamine ja see läheb mitte meie nime alt vaid peidetakse eelarvesse kuidagi nii ära, et keegi ei saaks teada, et meie saime 100 rohkem. Seda skeemi palun mitte kellata, muidu tuleb pahandus ja jääme veel üldse ilma."

Novembri lõpus põgusalt riigikogu keskfraktsiooni juht olnud Tarmo Tamm ütles, et tema ei tea midagi kokkuleppest , sama ütles tollal peasekretär olnud Jaak Aab.