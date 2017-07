Kaczynski: Poolal on õigus öelda põgenikele "ei"

"Me ei ole kasutanud ära neid riike, kust põgenikud Euroopasse tulevad, me ei ole kasutanud nende tööjõudu ja me ei ole kutsunud neid Euroopasse. Meil on täielik moraalne õigus öelda "ei"," rääkis Kaczyński partei konventsioonil.

Juunis algatas Euroopa Komisjon Poola, Ungari ja Tšehhi Vabariigi suhtes rikkumismenetluse, kuna nad on keeldunud võtmast vastu varjupaigataotlejaid.

Kaczyński, kes on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liidu migrantide ümberpaigutamise skeemi, ütles ka, et PiS-i ei saa süüdistada Euroopa-vastasuses, kuna partei toetas Poola astumist liitu ning hindab nüüd EL-i fondide sissevoolu.