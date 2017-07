Elektrivarguste avastamisel on nüüdseks suureks abiks kaasaegsed kaugloetavad arvestid ja vargus on võimalik fikseerida arvuti kaudu umbes tunni jooksul. Kümne aasta jooksul on fikseeritud üle 27 000 elektrivarguse, ehkki varastatud elektri maht on aastatega siiski vähenemas. Margus Muld.