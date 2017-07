Laulupidu ja rongkäik toovad Tallinnas kaasa suured liikluspiirangud

Pühapäeval on laulupeo rongkäigu ajal Tallinnas väga suured liikluspiirangud - lisaks sellele, et paljud tänavad kesklinnast lauluväljakuni on liiklusele suletud, ei ole kontserdi külastajatel võimalik lauluväljaku lähedusse parkida. Politsei on pühapäeval väljas suuremate jõududega kui varasematel laulupidudel.

Kõige rohkem on pühapäeva pärastlõunani liiklusele suletud tänavaid rongkäigu rivistamise kvartalis, mis piirneb Suur-Ameerika, Wismari, Koidu tänavate ja Vabaduse väljakuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigil neil tänavatel on igasugune liiklus kinni pandud, sest sinna tuleb 40 000 last," ütles laulu- ja tantsupeo transpordikorralduse juht Valdur Talts.

See tähendab, et neil tänavatel ei saa teatud kellaajani ka elanikud oma kodust autoga lahkuda. Vajadusel tuleks auto juba laupäeva õhtul piirangutsoonist välja viia.

Ronkäigu trass ise kulgeb Vabaduse väljakult Viru väljakule ja Narva maanteelt Pirita teed mööda lauluväljakule. See teekond on liiklusele suletud kella 14-ni.

Lauluväljaku teiste väravate eest kulgev Narva maantee jääb suletuks hilisõhtuni. Ka ei saa pealtvaatajad oma autot lauluväljaku lähedusse parkida.

"Ma soovitan, jätke auto võimalikult kaugele lauluväljakust - kas Lasnamäele või Pirita poole või hoopis Kadriorgu, kus on liiklusmärgid, mis näitavad, kus see on võimalik," ütles Talts.

Politsei on selle aasta peol väljas märkimisväärselt suuremate jõududega.

"Ma ütleks, et rongkäigu puhul me oleme suurendanud märkimisväärselt jõudusid - üle saja politseiametniku tagab seal turvalisust ja me teeme kõik selleks, et ronkäik läheks rahulikult. Aga loomulikult saab öelda, et natuke suuremas mahus oleme ka kohapeal, oleme tantsuväljakul, lauluväljakul - seal on ka alalised punktid, kus reguleeritakse kohapeal politsei tööd," selgitas laulu- ja tantsupeo politseiliste tegevuste juht Kaido Saarniit.

Tema sõnul tingib suuremate jõudude väljapanekut üldine julgeolekuolukord. "Me teeme kõik selleks, et ei juhtuks selliseid asju nagu mujal maailmas," kinnitas ta.

Ka lauluväljakule pääsemisel on turvakontroll seekord põhjalikum, mistõttu palub politsei juba ennetavalt mitte kaasa võtta klaastaarat, teravaid esemeid, muul moel ohtlikke esemeid ega lemmikloomi, sest siis on turvakontroll sujuvam.

Lauluväljakule ei lasta ka vihmavarjudega, vihma kaitseks tuleks kaasa võtta vihmakeebid.