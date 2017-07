Ilm soosib laulupeolisi rohkem kui tantsijaid

Pühapäeval on ilm võrreldes laupäevaga pisut soojem ning suurem vihmasadu jääb hommikusse.

Saabuval ööl on Eestis valdavalt pilves ilm ja kohati sajab vihma. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on valdavalt pilves ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, paiguti on vihmahoogusid. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 9, põhjarannikul ennelõunal puhanguti 13 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel pöördub tuul põhjakaarde. Sooja on 15 kuni 21 kraadi.

Õhtul on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Mandril puhub idakaare, saartel põhjakaare tuul 2 kuni 7, põhjarannikul idatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 14 kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommikul kell 9, enne rongkäigu algust sajab veel vihma, hiljem peaks vihm lakkama. Sooja on paraadi alguses 14 kraadi. Lõuna paiku on ilm veel pilves, kuid hiljem võib ka päike pilvede vahelt piiluma hakata. Õhutemperatuur kerkib kontserdi ajaks 17-18 kraadini. Suurem vihamasadu saab hommikuga läbi.

Uue nädala algus aga veel õiget suveilma ei too. Esmaspäevast kolmapäevani kimbutavad hoovihmad ning välistatud pole ka äike. Tuul rahuneb vaid esmaspäeva ööks, seejärel valitsevad taas läänetuuled, mis lõõtsuvad tugevamini rannikualadel. Sooja on vähevõitu ja õhutemperatuur ei tõuse üle 20 kraadi.