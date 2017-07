Rongkäigul osalejate turvalisust tagavad teetõkked ja politseinikud

Lisaks ETV põhiülekandele, mis on sisustatud saatejuhtide intervjuude ja reportaažilõikudega, annab ERR.ee portaal võimaluse otsepildis jälgida vaid rongkäiku, et ükski koor või tantsurühm ei jääks kodustele videopildis nägemata. See on kommentaarideta videopilt, mille kaudu astuda pealtvaataja rolli.