Venemaal sai bussiõnnetuses surma 13 inimest

"Kell 00.40 laekus teada, et Zainski linnast üheksa kilomeetri kaugusel juhtus raske liiklusõnnetus. Autobuss süttis pärast kokkupõrget veomasinaga põlema," kirjeldati eriolukordade ministeeriumi teadaandes.

Õnnetuskohale kiirustasid päästetöötajad ja sinna suunati kõik ümbruskonna kiirabibrigaadid.

Hukkunute seas oli kaks last. Autobuss oli teel Samarast Iževskisse.

#Russia says 13 people killed when a long-haul passenger bus collided with a truck https://t.co/flthnZxn6t