Leht: Venemaa kavatseb vedada mööda Soome lahte ujuvat tuumajaama

Lehe teatel kavatseb Venemaa vedada tuumajaama Akademik Lomonosovi Peterburist Murmanskisse, vahendas Soome uudistekanal MTV.

Laeva teekond viib läbi Soome lahe ja Läänemere ning mööda Norra rannikust. Kogu transportimine võtab hinnanguliselt aega umbes kolm nädalat.

Venemaa plaan on pannud muretsema Norra, aga ka Soome, Rootsi ja Taani, sest tuumareaktorit testitakse enne transportimise algust, mis tähendab, et see võib teekonna ajal sisaldada tuumakütust.

Soome radiatsiooni ja tuumaohutuse amet (STUK) on projektist teadlik ning kavatseb lähiajal Peterburi külastada.

Norra mure Venemaa plaaniga seoses tugineb varasematele kogemustele. 1994. aastal tuli Vene laev Murmansk puksiiri küljest lahti ning ulpis jõululaupäeval Norra linna Sörväri lähistel. Laeva veeti Indiasse lammutamisele. Rohkem kui 200 meetri pikkune ja 13 000 tonni kaaluv laev jäeti aga sinna roostetama. Laeva omanik Araabia Ühendemiraadid ei viinud laeva minema, vaatamata Norra nõudmistele.

Lõpuks otsustas Norra oma kuludega laeva minema viia. See operatsioon läks maksma üle 30 miljoni euro.

Akademik Lomonosovi tuumajaam on 144 meetri pikkune ning sellel on kaks tuumareaktorit, mis on ehitatud jäämurdmise jaoks.

Norra välisminister Børge Brende ja teiste Põhjamaade liidrid on nõudnud Venemaalt vastuseid operatsiooni kohta. Venemaa on kinnitanud, et kavatseb Akademik Lomonosovit vedada kokku 2300 meremiili. Norrat, Soomet, Rootsit ja Taanit teeb murelikuks võimaliku õnnetuse tekkimine tormisel merel.