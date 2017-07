Trump postitas Twitterisse video, milles "peksab" CNN-i

Postitatud klipp on muudetud versioon sellest, kui Trump esines 2007. aastal WWE maadlusetendusel, vahendas BBC.

Üritusel "ründas" Trump stsenaariumi järgi WWE omanikku Vince McMahonit.

Muudetud videoklipp postitati varem sel nädalal veebilehel Reddit Trumpi toetavasse foorumisse.

CNN süüdistas hiljem presidenti meediavastase vägivalla õhutamises.

Üks ABC hommikuprogrammi osaline Ana Navarro, kes on Trumpi kriitik ja CNN-i kaastööline, ütles, et "tegemist on vägivalla õhutamisega. Keegi võib saada selle pärast meedias surma".

Sel nädalal telekanalis esinenud sisejulgeoleku nõunik Thomas Bossert aga ütles, et "keegi ei võta seda ähvardusena".

CNN-i Valge Maja korrespondent Jim Acosta, kes on kritiseerinud Valge Maja suhtumist meediasse, küsis Twitteris lihtsalt: "Kas profimaadlus pole mitte võlts?"

CNN-i kommunikatsioonimeeskond kirjutas Twitteris aga sarkastilise vastuse, milles tsiteeris Valge Maja pressiametniku Sarah Huckabee Sandersi sõnu, kes ütles neljapäeval: "President ei ole kunagi mingil viisil propageerinud ja õhutanud vägivalda. Kui üldse, siis hoopis vastupidi."

Hilisemas teates märkis uudistekanal, et Sarah Huckabee Sanders ilmselgelt valetas. CNN-i hinnangul käitub Trump nagu laps, mis ei ole tema ametikohale väärikas.

"Me jätkame enda töö tegemist. Tema peaks alustama enda töö tegemist," lisas kanal.

Trump on sotsiaalmeedia aktiivne kasutaja ning laupäeval kaitses ta seda Twitteris, öeldes, et ta on kaasaegne president.

My use of social media is not Presidential - it’s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017