Uue nädala algus toob taas vihmasaju

Eeloleval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm, saartel ja Lääne-Eestis hakkab vihma sadama ning sajuvöönd liigub edasi itta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne- ja Kesk-Eestis ilm pilves ja mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on pilvi vähem ja ilm püsib veel sajuta. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 6, saartel läänest 4 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Päeval on kõikjal pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma ja võib olla äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab ja taevas selgineb. Edela- ja läänetuul tugevneb 4 kuni 10, saartel puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15 kuni 20 kraadi.

Õhtul on Lääne- ja Kesk-Eestis vähese, Ida-Eestis pilves selgimistega ilm, Kirde-Eestis sajab vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Teisipäeva öösel on sajuhoogusid mõõdukalt, päeval pilvisus suureneb, sajuhoogusid on rohkem ja võib olla ka äikest. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb rannikul 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahele.

Kolmapäeval ja neljapäeval valitseb vahelduva pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma ning kolmapäeval võib olla ka äikest. Loode- ja läänetuul on kolmapäeval tugev, ulatudes rannikul 17 meetrini sekundis, neljapäeval aga hakkab nõrgenema. Sooja on nädala keskel 13 kuni 17 kraadi.

Reede on vahelduva pivisusega ning valdavalt sajuta ilm. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 14 kuni 20 kraadi.