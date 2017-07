Saar: noorte laulu- ja tantsupidu kinnitas eesti kultuuri elujõulisust

Saar sõnas peo lõpus laulukaare ees lühikeses pöördumises, et väiksearvulise rahvana vajame pidevalt kinnitust, et meie keel ja kultuur on elujõulised.

"Noorte laulu- ja tantsupidu kinnitas seda kõige võimsamal ja väekamal moel. Seda kõike tänu neile ägedatele noortele inimestele - tuhandetele noortele tantsijatele ja lauljatele, sadadele muusikutele, kes selle peo meie jaoks on teinud. Aitäh teile, noored sõbrad!" ütles minister.

Ta tunnustas peo lõppedes kõiki, kes andsid oma osa suursündmuse õnnestumise nimel.

Minister lisas, et noorte antud sõnumist "Mina jään" kujunes kasvava põlvkonna selge manifestatsioon, et suurpeod jätkuksid. "See teadmine on tohutult rõõmustav, kuid miski ei teki tühjalt kohalt. Noorte antud sõnum kohustab meid mõtlema tõsiselt selle üle, mida laulu-, tantsu- ja pillimängutraditsiooni hoidmiseks juba siin ja täna ette võtta tuleb," ütles Saar.

Kultuuriminister kinkis sümboolselt laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidude juhtidele Heli Jürgensonile, Margus Toomlale ja Juhan Uppinile kõigile peolistele mõeldud pihlapuu istiku – märgina väest ja eesti kultuuri ning rahvuslike traditsioonide kestmisest.