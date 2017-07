Linnapeakandidaadid lubavad Tallinna koolide halduslepingud lõpetada

Tallinn on 10 aastaga maksnud viiele firmale pealinna koolide haldustasudeks üle 100 miljoni euro, enne kohalikke valimisi lubavad linnapeakandidaadid need lepingud üle vaadata ja vajadusel lõpetada.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal ütles Eesti Päevalehele, et lepingud tuleb maksumaksjale soodsaimal moel lõpetada ning kõik teenused linnale tellida avalikul konkursil, et saada parim hinna ja kvaliteedi suhe ning välistada onupojapoliitika.

Keskerakonna kandidaat Taavi Aas ütles, et Tallinna linnavalitsus on teinud ettepaneku koolide hoonestusõigus- ja halduslepingud refinantseerida, sest pankade pakutav intress on praegu palju soodsam kui neis lepingutes sisalduv.

"Rahvusvahelised reitinguagentuurid on Tallinna linna krediidireitingut viimase aasta jooksul tõstnud, seega on mõistlikel tingimustel laenu saamine koolide remondiks igati võimalik," märkis ta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaat Rainer Vakra leiab, et on hea, et tänu nn PPP-lepingutele said väga paljud Tallinna koolimajad korda, kuid pikas perspektiivis on tegemist maksumaksja raha raiskamisega, sest saadava teenuse eest makstakse ebamõistlikult kõrget hinda.

"Kavatsen koos finantsspetsialistidega välja töötada vettpidava plaani, kuidas on võimalik tagada kvaliteet, kulutades vähem raha. Seejuures lähtume ainult sellest, mis on parim Tallinnale ja tema elanikele. Vajaduse korral lõpetame ka olemasolevad koolide PPP-lepingud," kinnitas ta.

EKRE kandidaat Martin Helme sõnul tuleb need lepingud igal juhul lõpetada.

"Tallinna koolide PPP lepingud on maksumaksjale erakordselt kahjulikud ja tuleb sellisel kujul igal juhul lõpetada. Kui muu ei aita, siis kohtu abiga," märkis ta.

Heleme hinnangul saaks selle rahaga, mida praegu on kulutatud, remontida või hooldada kolm-neli korda rohkem koole. "Kas tegu on korruptsiooni või lihtsalt raiskamisega, tuleb välja selgitada, kuid lepingutega miljoneid kasumit teeninud firmajuhid muidugi seletavad, kui kasulikud need kõigile on," ütles Helme.

IRL-il linnapeakandidaat puudub ning erakonna kontorist lehe küsimustele ei vastatud.