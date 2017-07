Toomi häirib informeerimatus, tahab Keskerakonnale eetikakoodeksit

Yana Toom, kes pani ootele valimisliidu loomise idee koos Edgar Savisaarega, ütles ERR-i raadiouudistele kohtumise eel, et soovib vestluste sisu jätta kinniste uste taha. "Oleks imelik, kui Jüri Ratas loeks sellest meediast, mitte ei kuuleks minu käest."

Toom ütles, et leerid Keskerakonnas pole kellelegi uus, kuid hoopis teismoodi on pärast Ratase juhtimist käinud informatsiooni liikumine.

"See, kuidas käib informeerimine või teavitamine, on midagi uut. Ma siiralt usun, et oleme Ratasega selles ühel meelel, et Keskerakond vajab kiiremas korras eetikakoodeksit, millest peetakse kinni," märkis Toom.

Vaatamata kõigele usub Toom, et kokkulepe sünnib ja Keskerakond läheb valimistele välja ühise nimekirjaga. "Kui ma sellesse ei usuks, poleks mõtet läbirääkimisi pidada."

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ei soovinud ERR-ile öelda, kus esmaspäevane kohtumine aset leiab, sest ei soovi sellest tekitada meediasündmust.