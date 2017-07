Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaare sõnul on ministeerium ühes partneritega alustanud relvaseaduse muudatuste välja töötamist, et direktiiv Eesti seadustesse üle võtta.

"Välja töötatavad nõuded ei piira liigselt seaduslikul teel omandatud ja regulatsioone järgivaid relvaomanikke ega mõjuta riigikaitse eesmärkide saavutamist ega avaliku korra tagamist. Täpsemad üksikasjad paneme paika töö käigus selle aasta sügisel. Kindlasti arvestame sellega, et relvalubade taotlemine oleks inimestele võimalikult mugav ega põhjustaks teenindustes liigset ülekoormust," ütles ta.

Samas puudutavad muudatused juba praegu neid relvaomanikke, kes on peale 13. juunit soetanud kokkupandava kabaga poolautomaatse tulirelva või poolautomaatseks ümber ehitatud tulirelva, sest nemad peavad oma relvad järgmise aasta 14. septembriks ära andma.

Ministeerium soovitab inimestel neid tulirelvasid enam mitte soetada.

Kokkupandava kabaga poolautomaatsed tulirelvad on liigitatud teistest ohtlikemaks, sest neid on võimalik lihtsasti varjatult kanda rahvarohketes kohtades ning neil on suurem tulejõud.

Ühtlasi on praegu ilma vastava loata keelatud omada automaattulirelvi. Pärast muudatuste jõustumist on keelatud ka poolautomaatseteks ümber ehitatud automaattulirelvad ja lubatust suurema padrunite arvuga salvega tulirelvad ehk niinimetatud A-klassi tulirelvad.

Praegu ei piirata tulirelvi ja salvi sinna mahtuvate padrunite järgi. Näiteks mahutab tavalise poolautomaatse vintpüssi salv 20 padrunit. Pärast muudatusi ei tohi ilma A-klassi loata enam kasutada suuremat kui 10-padrunilist salve.

Inimesed, kes on relvasoetamisloa alusel omandanud poolautomaatse tulirelva, saavad muudatuste jõustumisel taotleda A-klassi tulirelvade käitlemiseks loa.

Ka need, kellele on hiljemalt järgmise aasta 14. septembril antud kollektsioneerimisluba või kes on selleks ajaks vähemalt ühe aasta praktiseerinud täpsuslaskmist mõnes laskeklubis ning osalenud võistlustel, võivad loa taotleda.

Riigil on erandkorras võimalik anda luba A-klassi tulirelvade omamiseks näiteks riigikaitse või elutähtsa taristu tarbeks, aga ka kaitseliitlastele ja reservväelastele.

Üks muudatus puudutab ka relvade märgistamist ehk iga liikmesriik peab alates direktiivi jõustumisest tulirelvasid ühtsete reeglite alusel märgistama hakkama.

Nii on edaspidi lihtsam tuvastada tulirelvade päritolu, mida on näiteks kasutatud kuritegelikel eesmärkidel ning ühtlasi tekib liikmesriikide relvamüüjatel ja vahendajatel kohustus registreerida kõik tulirelvadega tehtud tehingud elektroonilises andmebaasis.

Relvaseaduse muudatuste välja töötamisse on lisaks siseministeeriumile kaasatud politsei- ja piirivalveamet, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, laskurklubid, laskespordi ja -jahi organisatsioonid, kollektsionäärid ja teised ministeeriumid.

Relvalubasid on Eestis hetkel üle 27 000. Hinnanguliselt puudutavad tulirelvadirektiivi alusel tehtud muudatused kuni 5000 relvaomanikku, kes omavad poolautomaatseid tulirelvi.