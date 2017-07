VGP müüs 54 miljoniga Nehatu tööstuspargi East Capitalile

Tehingu osaks on viis logistikaehitist enam kui 77 000 ruutmeetri renditava pinnaga, teatas VGP börsile. Lepingu kohaselt peaks 54-miljonine tehing läbi viidama käesoleva aasta kolmandaks kvartaliks. Tehing vajab jõustumiseks regulaatorite heakskiitu.

"See tehing näitab meie viimastel aastatel Eestis saavutatud kvaliteeti ja me oleme erakordselt rahul, et me saime tehingu läbi viia East Capitaliga," ütles VGP tegevjuht Jan Van Geet ettevõtte teates börsile.

Kinnistul tegutsevad teiste hulgas CF&S Estonia, Aston Synthetics ja Lemoine Estonia, teatas East Capital. Tehingut nõustasid ostja poolelt KPMG ja RaidlaEllex.

East Capital Real Estate tegevjuhi Madis Raidma sõnul on A-klassi lao- ja tootmispindadega Nehatu logistikapark Tallinna ühel tuiksoonel atraktiivne investeering, mis sobib fondi portfelli suurepäraselt.

"See tehing on Eestis teine tehing East Capitaliga. Esimene oli 2012. aastal Tallinna lõunaosas asuv toona värskelt valminud 40 000-ruutmeetrine logistikakeskus," märkis Geet. "Tehing võimaldab meil veelgi laiendada tegevust oma teistel põhiturgudel ehk Saksamaal, Ida-Euroopas ja Hispaanias.

VGP ehitab ja arendab logistikakinnisvara, mida ettevõtte rendib pikaajaliste lepingutega logistikafirmadele.

East Capital on 1997. aastal asutatud Rootsi päritolu fondivalitseja, mis keskendub arenevatele turgudele. Ettevõtte juhib 2,7 miljardi euro ulatuses investeeringuid.

East Capital Baltic Property Fund III on fondivalitseja East Capital poolt 2015. aasta augustis loodud kinnisvarafond, mis investeerib ärikinnisvarasse Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Kolmanda fondi omakapital on 100 miljonit eurot. Fond on suunatud institutsionaalsetele investoritele.

Senised investeeringud III fondis on Vesse kaubandus- ja ärikeskus, mille ankurüürnikuks on kodu- ja aiakaupade müüja Bauhof ja värskelt valminud Hilton Hotell Tallinna kesklinnas.

VGP Park Nehatu on Peterburi tee ääres paiknev logistikapark.