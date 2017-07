Kolm riiki tahavad käitumiskoodeksit migrante päästvatele ühendustele

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia siseministrid ütlesid esmaspäeval, et kavatsevad koostada Vahemerel oma alustega hätta sattuvaid migrante päästvatele heategevusorganisatsioonidele "käitumiskoodeksi".

Koodeksi väljatöötamine on katse reguleerida tegevust merel, kus Itaalia rannavalve, Euroopa Liidu piiriagentuur Frontex ja vabaühendused kasutavad laevu merehädas migrantide päästmiseks.

Pühapäeval Pariisis kohtunud siseministrid leppisid kokku ka võimaluste otsimises Liibüa rannavalve abistamiseks ning ÜRO põgenikeagentuuri (UNHCR) aitamiseks täiendavate laagrite rajamisel Põhja-Aafrika riiki, seisis Prantsuse siseministeeriumi avalduses.

Siseministrid esitavad oma plaani nädala lõpus Tallinnas kõigile 28 EL-i liikmesriigile. See sisaldab ka ettepanekuid majandusmigrantide kodumaale tagasisaatmise hõlbustamise kohta.

Itaalia siseminister Marco Minniti kutsus pühapäeval teisi Euroopa Liidu riike avama oma sadamaid päästelaevadele.

Minniti ütles usutluses ajalehele Il Messaggero, et Itaalia on "tohutu surve all".

Itaaliasse on tänavu saabunud umbes 83 000 migranti, mida on ligi 19 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samaks ajaks.

Rooma on ähvardanud sulgeda oma sadamad erarahastusega abilaevadele ja nõuab nende liikmesmaade EL-i poolse rahastamise peatamist, kes ei ole nõustunud põgenikekriisis abi osutama.

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmeil on tänavu Vahemerel teel Euroopasse hukkunud 2160 migranti.