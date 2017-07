Õnnetuses Saksamaal süttis põlema buss, hukkus 18 inimest

Pärast õnnetust ja põlengu kustutamist oli 18 inimese asukoht politseile teadmata, päraslõunaks oli suudetud vrakist leida 11 surnukeha.

Buss, milles oli 46 reisijat ja kaks bussijuhti, sõitis kiirteel A9 otsa liiklusummikus seisnud treilerile, mille järel buss süttis ja mattus leekidesse.

Sündmuskohal on päästetöötajatest ja tuletõrjujatest koosnev hädaabirühm. Kiirteel oli liiklus suletud mõlemas sõidusuunas.

Õnnetus leidis aset umbes kell seitse hommikul kohaliku aja järgi. Ajalehe Bild andmetel oli buss teel Lausitzist Nürnbergi.

Bussis olid peamiselt Saksimaalt pärit pensionärid. Kantsler Angela Merkel pidas juhtunut kohutavaks ja avaldas kaastunnet ohvrite omastele.

