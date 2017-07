Õnnetuses Saksamaal süttis põlema buss, on ilmselt hukkunuid

"On täiesti võimalik, et mõned inimesed ei saanud bussist välja, neist 17 asukoht on teadmata," ütles politsei pressiesindaja Anne Höfer AFP-le Stammbachi linna lähedal juhtunud õnnetuse kohta, lisades, et 31 inimest sai viga.

Buss, milles oli 46 reisijat ja kaks bussijuhti, sõitis kiirteel A9 otsa liiklusummikus seisnud treilerile, mille järel buss süttis ja mattus leekidesse.

Sündmuskohal on päästetöötajatest ja tuletõrjujatest koosnev hädaabirühm. Kiirteel on liiklus suletud mõlemas sõidusuunas.