Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Igor Taro andis täna teada, et ta kandideerib kohalikel valimistel erakonna nimekirja asemel enda loodud valimisliidus Tuleviku Põlvamaa. See otsus tähendab, et Põlvamaal ei tule ühtegi IRL valimisnimekirja, erakonna sekretär seda otsust ei kritiseerinud. Mirjam Nutov