Eestis on ligi 1500 last, kelle vähemalt üks vanematest viibib kinnipidamisasutuses. Nende laste probleemidega pole seni aktiivsemalt tegeletud. Nüüd on justiitsministeerium välja kuulutanud konkursi, leidmaks projekti, mille abil neid lapsi aidata ja toetada. Johannes Voltri