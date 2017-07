Aavo Kärmasest saab börsileminekut planeeriva Enefit Taastuvenergia juht

Kärmas töötas enne seda aastaid Eesti Posti juhatuse esimehena.

Tema uue tööandja Eesti Energia strateegiline eesmärk on tõsta viie aasta jooksul märkimisväärselt alternatiivsetest allikatest toodetava energia osakaalu kontserni tootmisportfellis ja teha olulisi investeeringuid taastuvenergia arendamisse.

„Aavo pikaaegne juhtimiskogemus ja uuendusmeelsed otsused on näidanud, et tema eestvedamisel on võimalik ellu viia suuri asju, tal on tahtmist ja oskusi kõrgeid eesmärke seada ja ellu viia,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Sutter märkis, et juhul kui realiseerub Enefit Taastuvenergia börsileviimine, siis lisanduks Eesti Energia kõrval taastuvenergia ettevõttesse palju teisi aktsionäre ning ettevõte peab muutuma märksa iseseisvamaks. „See eeldab tugevat juhtimist ning Aavo on siinkohal kindlasti asjakohane valik.“

Enefit Taastuvenergia on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergiat tootev ettevõtte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Ettevõtte tootmisüksusteks on Iru elektrijaam, Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ning Paide ja Valka koostootmisjaamad. Lisaks haldab Enefit Taastuvenergia Keila-Joa ja Linnamäe hüdroelektrijaama.

Valitsus on teada andnud soovist Enefit Taastuvenergia vähemusosalus börsile viia. Eesti Energia tegeleb praegu Enefit Taastuvenergia börsileviimise eelanalüüsiga.