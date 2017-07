Erakondade palgaliste töötajate arv on väga erinev

Äriregistris avaldatud erakondade eelmise aasta majandusaasta aruannetes on välja toodud töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale.

Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas (EKRE) oli mullu palgal kaks töötajat, kellele kulus 29.785 eurot (sisaldab sotsiaalmaksu). Samas toob erakond aruande selgituses välja, et lisaks on käsunduslepinguga makstud tasusid, mis on seotud eelkõige portaali Uued Uudised ja erakonna ajalehe kaastöödega. Aasta varem oli EKRE palgal neli inimest.

Vabaerakonnas oli palgalisi töötajaid viis, kellele kulus 102 550 eurot. Aasta varem oli Vabaerakonna palgal neli inimest.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) palgal oli seitse töötajat, kellele kulus 128 840 eurot. Aasta varasemaga võrreldes on IRL-i palgal olevate inimeste arv oluliselt vähenenud – 2015. aasta aruande järgi oli IRL-is palgal 12 töötajat, kellele kulus 254 247 eurot.

Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas oli mullu 16 palgalist, kellele kulus 357 345 eurot. Aasta varasemaga võrreldes partei palgaliste arv ei muutunud.

Peaministripartei Keskerakonna palgal oli 21 töötajat, kellele kulus kokku 574 323 eurot. Aasta varem oli palgalisi töötajaid 25 ja neile kulus 425 298 eurot.

Suurim erakonna palgal olevate inimeste arv on Reformierakonnal. Eelmise aasta lõpus opositsiooni sattunud Reformierakonna palgal oli 26 inimest, kellele kulus 494 087 eurot. Aasta varem oli parteipalgalisi 30 ja kulu 441 646.

Erakondadel tuli äriregistrile esitada majandusaasta aruanded 30. juuniks.