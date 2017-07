E-kaubandus on kiirelt kasvav valdkond, kuid Eestis on puudunud senini võimalus e-kaubanduse spetsialistiks õppida. Tartu Kutsehariduskeskus koos Tallinna Tööstushariduskeskusega toovad olukorda muutuse, sest alates sügisest on neis koolides võimalik e-kaubanduse spetsialisti elukutset omandada. Jane Saluorg