Baltcap loob 100 miljoni eurose fondi taristuprojektideks baltimaades

Fond luuakse 20 aastaks ning see peaks kaasama 100 miljonit eurot investeeringuteks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI).

Baltcap plaanib esmaspäeval allkirjastada lepingu investoritega, mille hulgas on Euroopa Investeerimispank (EIB), Nordic Environment Finance Corporation, SEB Investicijų Valdymas ja Swedbank Investicijų Valdymas.

"Taristu arendamine on üks regiooni peamisi prioriteete, parandamaks konkurentsivõimet ja sõltumatust. Balti riigid seisavad järgmise viie aasta jooksul silmitsi 6 miljardi euro suuruse puudujäägiga infrastruktuuri rahastamisel, mis eeldatavasti suureneb veelgi pärast Euroopa Liidu 2014-2020 rahastamisprogrammi lõppemist. Füüsilises taristus nagu elektrienergia, küte, raudteed, maanteed, sadamad ja lennujaamad on täna oluline puudujääk tootmisvõimuste ja tõhususe osas," ütles Baltcap Infrastructure Fundi partner Šarūnas Stepukonis pressiteates.

"Baltcap Infrastructure Fund on suurepärane näide sellest, kuidas kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid saavad jätkusuutlikult Balti riikide majanduse arengut toetada. Asjakohased algatused tugevdavad regiooni kapitaliturgude ökosüsteemi ja pakuvad kohalikele pensionifondidele pikaajalisi investeerimisvõimalusi piirkonna taristuprojektidesse," sõnas Eesti rahandusminister Toomas Tõniste.

Fondi ankurinvestoriks on Euroopa Investeerimispank, mis investeerib BIF-i 20 miljonit eurot. Euroopa Investeerimispanga toetus on tagatud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) kaudu. See on keskseks elemendiks Junckeri komisjoni Euroopa Investeerimiskavas, mis käivitati praeguse investeeringute lõhe ületamiseks Euroopa Liidus, mobiliseerides strateegiliste investeeringute jaoks erasektori rahastamise.

Euroopa Investeerimispanga asepresident Ambroise Fayolle, kelle vastutusalasse kuulub ka EFSI, sõnas, et erasektori finantseerimise kasutamine strateegilisteks investeeringuteks on EFSI peamine eesmärk. "See fond on vastus piirkonna kasvavatele investeeringuvajadustele transpordi, energiatõhususe ja taastuvenergia sektoris, käsitledes iseäranis jätkuvat ja potentsiaalselt kasvavat nõudlust erakapitali järele taristurpojektide elluviimisel. Fond soodustab majanduskasvu, edendades Läänemere piirkonna konkurentsivõimet ja parandades ärikeskkonda," lisas ta.