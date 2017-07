Macron: Prantsusmaa on valmis asuma radikaalselt uuele teel

Prantsusmaa on valmis asuma radikaalselt uuele teele, ütles president Emmanuel Macron esmaspäeval.

"Senini oleme olnud valel teel," ütles Macron kõnes parlamendi mõlema koja liikmetele.

"Eelistasime reegleid algatuslikkusele," lisas riigipea.

President esitas kõnes rea ettepanekuid, mille seas on uus seadus parlamendi ülem- ja alamkoja saadikute arvu vähendamiseks kolmandiku võrra.

Lisaks soovib ta enda sõnul muuta valimissüsteemi proportsionaalsemaks, et "kõik kalduvused oleksid (parlamendis) õiglaselt esindatud".

Macroni sõnul tahab ta rakendada kõiki "sügavaid muutusi" järgmise aasta jooksul.

"Tahan ..., et väldiksime poolikuid meetmeid ja kosmeetilisi lahendusi," lausus president. "Need reformid esitatakse parlamendile hääletuseks, kuid vajadusel on mul võimalus küsida kaaskodanike arvamust referendumil."

Macron lubas valimiskampaanias vähendada parlamendiliikmete arvu, sest tema hinnangul on sellel "positiivne mõju parlamenditöö üldisele kvaliteedile". Presidendi sõnul tahab ta mõlemas kojas kiirendada eelnõude menetlemiskiirust.

Macron lubas ka tugevdada diplomaatiat ja vaadata üle sõjaväe strateegia. Macroni sõnul jätkab ta välisriikides toimuvaid äärmuslastevastaseid Prantsuse sõjaoperatsioone. Samuti rõhutas Macron "läbirääkimiste ja dialoogi tähtsust" pikaajaliste lahenduste leidmisel.

Mitte kunagi varem pole valitsenud nii suured ohud kui praegu, ütles Macron, lisades, et riikidel tuleb teha koostööd koostööd senisest rohkem.

Parlamendi ülemkojas ehk senatis on 348 ja alamkojas ehk rahvusassamblees 577 liiget.

Macron võitis mais toimunud presidendivalimiste teise vooru ülekaalukalt ning sellele juunis järgnenud parlamendivalimistel saavutas tema juhitud erakond Républiqe en Marche parlamendis enamuse. See tähendab, et Macronil on võimalus oluliselt muuta riigi seadusi.