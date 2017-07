Pärnu linnaliine hakkavad teenindama uued bussid

Sebe hankis selleks 23 uut madalapõhjalist Mercedes Benzi bussi, millest kümme on lõõtsbussid. Varem reisijaid teenindanud bussidest jääb sõitma viis riigi soetatud gaasibussi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval linnarahvale korraldatud esitlusel ütles Sebe nõukogu esimees Hugo Osula üllatuslikult, et hankevõit on tegelikult suur mure, kuna konkuretnsivõimelist palka on bussijuhtidele raske maksta.

"Me oleme teinud Pärnu linnale väga hea pakkumise, ostnud uued bussid, koolitanud tublid bussijuhid, aga ütlen päris otse ja ausalt: me tahame meie bussjuhtidele oluliselt kõrgemat palka maksta, kui me saame täna pakkumise järgi maksta. Bussijuht on kõige defitsiitsem elukutse Soomes, Rootsis, Norras ja kõik meie bussijuhid on väga oodatud seal tööle," ütles Osula.

Pärnu abilinnapea Rainer Aavik ütles, et see käib ilmselt paljude ametite kohta.

"Meie kõrval asuvad maailma ühed kõige edukamad riigid ja paraku oleme nendega kogu aeg konkurentsis. Eks nad on pidanud oma pakkumises arvestama sellega, et elukallidus ja palgad ju ajas kasvavad," ütles Aavik.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk lausus, et on olemas ka leevendavaid meetmeid.

"Õnneks on teatud leevendavad meetmed, mis on täiesti ette nähtud meie vahelise lepinguga. See tähendab, et iga-aastaselt hind, mis me kilomeetri eest maksame, indekseeritakse vastavalt keskmise palga muutumisele, samuti ka kütusehinna muutumisele ja elukalliduse muutumisele," ütles Kärpuk.