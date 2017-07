Esmaspäeva hommikuks olid Keskerakonna alternatiivse valimisnimekirja vedajad Yana Toom ja Olga Ivanova kutsutud Stenbocki majja peaminister Jüri Ratase juurde. Kõnelustel pole seni osalenud Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar, kellel on samuti koht võimalikus alternatiivses Keskerakonna valimisnimekirjas. Savisaar on asjade käiguga kursis, kinnitas Keskerakonna ühtse nimekirja eest seisev peasekretär Mihhail Korb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle tundub, et Edgar Savisaar on toimuvaga kursis," ütles Korb.

Pärastlõunal jätkusid kõnelused peaminister Jüri Ratase juhtimisel riigikogus. Kuigi Korb oli pärastlõunal enne kohtumiste teist vooru optimistlik, arutledes, et lähiajal võivad tulla tulemused, ei paistnud olukord peaministri lahkudes, veidi enne kella kuut enam nii lootusrikas. Üks läbirääkijaist, ühtse nimekirja eest seisev Mihhail Kõlvart oli napisõnaline, kuid kinnitas, et asjad arenevad.

"Me jõudsime väga palju arutada ja mõnes küsimuses on meil ühtne positiivne arvamus, aga mõnes küsimuses vajame me veel aega," rääkis Kõlvart.

Olga Ivanova sõnul laual olid küsimused nii juhtimise osas kui ka programmiliste punktide osas.

Yana Toom pakkus välja idee eetikakoodeksist, mille sisu ta veel ei avalikustatud, kuid mida peasekretär Korb pidas mõistlikuks. Kui Keskerakond suudab leppida ja läheb valimistele ühtse nimekirjaga, tuleb otsustada, kus kandideerib Edgar Savisaar, ka see on kõnelustel arutelu all.

"Tema oleks kindlasti huvitatud esinumbrist Lasnamäel," sõnas Olga Ivanova.

Peasekretär Korb ütles, et Savisaar on teretulnud kandideerima, kuhu soovib ning saab ka kõrge koha nimekirjas, kuid esinumbrid on paigas.

"Tänaseks on esinumbrid paika pandud ja otsustatud ja selle üle ilmselt uut arutelu ei tehta," ütles Korb.

Kuidas Keskerakond valimistele läheb, selgub sel nädalal.