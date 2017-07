Kreml: Putin ja Trump arutavad G20-l peamiselt terrorismi

"Kuulsin, et ameeriklased tahavad tõsta, kui see tõele vastab, Süüria ja Ukraina küsimuse. Mulle näib, et oleks täiesti loogiline neid kaht teemat arutada. Kuid me leiame, et kahe juhtriigi presidendid peaks esmajoones arutama rahvusvahelist terrorismi, sest ilma Vene-USA koostööta terrorismist jagu ei saa," ütles Juri Ušakov.

Ta märkis seejuures, et on hulk muidki teemasid, mida Venemaa on Ameerika partneritega valmis arutama. "Kogu piirkondlik küsimustik ja ma ei tea, kui palju meil selleks aega on. Siia kuulub nii relvastuse vähendamise valdkond, mis nõuab mõlema riigijuhi esmajärgulist tähelepanu," märkis Ušakov.

Kremlis eeldatakse, et presidentide kõnelusel võidakse puudutada "relvastuskontrolli ja strateegilist tasakaalu, mille eest Venemaa ja USA tuumariikidena kannavad erilist vastutust", lisas ta.

Ušakovi sõnutsi on Venemaal ja USA-l suur potentsiaal uimastikaubanduse, organiseeritud kuritegevuse ja massihävitusrelvade levikuga võitlemise koordineerimisel.

"Meie riigid suudavad teha ära palju piirkondlike tülide lahendamiseks - Ukrainas, Palestiinas, Jeemenis, Liibüas, Afganistanis ja mujal," ütles ta.

Venemaa põhimõtteline joon on, et Süürias tuleb säilitada riigi iseseisvus, territoriaalne terviklikkus ja ilmalikkus ning hoida tavapärast rahvuslikku ja usutunnistuslikku tasakaalu, taotleda terroriohu väljajuurimist ja poliitiliste reformide rakendamist läbirääkimistega, milles ei avaldatale Süüriale välist survet, lisas Ušakov.