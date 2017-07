Läti perearstid alustasid streiki

Rujiena ehk Ruhja perearst Inguna Locmele on üks 650 Läti peretohtrist, kes katkestas esmaspäeva südapäeval protesti märgiks patsientide vastuvõtu. Streikijaid on rohkem kui pool kõigist perearstidest. Pereõed jätkavad tööd ja osutatakse ka erakorralist abi. Enamikul patsientidest tuleb aga streigi ajal pöörduda lähimasse haiglasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lätis on haiglad väiksemais keskustes juba ammu suletud ja perearstide streik tähendab, et abi järele tuleb pöörduda väga kaugele - 50 ja 80 kilomeetrit ja rohkemgi.

Perearstid streigivad, sest nende tasu on kolleegidega võrreldes väiksem ja ülesandeid tuleb üha juurde. Samuti rikub perearstide reformikava tohtrite meelest perearstide töömudeli põhimõtteid. Nimelt plaanib tervishoiuministeerium ühendada senised perearstipraksised suurteks keskusteks.

Perearst Inguna Locmele kurdab, et tervishoiuministeerium soovib töötamist ka õhtuti ja nädalavahetustel. "Kui siis tuleb minu juurde mu patsient, ei satu ta mitte minu vastuvõtule, vaid mõne kolleegi juurde, Nii kaob ära järjepidevus, et perearst ravib oma patsiente algusest lõpuni," rääkis ta.

Valitsus on nõus tõstma kolmandiku võrra perearstide palka, kuid tohtrid omakorda soovivad, et lisaraha oleks mõeldud kogu praksise jaoks. Arsti palgale lisaks on seal ka muud kulud ja teiste meditsiinitöötajate tasu. Läti perearstide assotsiatsiooni andmeil on Läti perearsti keskmine palk praegu alla 900 euro, lubatakse 200 euro suurust tõusu. Segadust on ka e-tervise sisseviimisega. 1.septembrist soovitakse Lätis hakata välja andma elektroonilisi haiguslehti, kuid seni pole selgust, kuidas kaitstakse seal patsiendi andmeid, näiteks diagnoosi tööandja eest.

"Rõõmustame eestlastest naabrite üle, kus e-tervishoid töötab juba pikka aega. Loodame, et see tuleb ka meil, kuid alles siis, kui saame olla kindlad, et patsientide andmed on kaitstud," lausus perearst Locmele.

Lätis üritatakse juba mõnd aega kokku leppida üldises tervishoiureformis - alates patsientide ravikindlustusest kuni haiglate spetsialiseerumiseni -, kuid juttudest kaugemale pole jõutud.