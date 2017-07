Haapsalus algasid klaasipäevad

Haapsalu klaasipäevade eripära on, et näituse jaoks valmiva klaasikunsti tegemist on võimalik kõikidel huvilistel Evald Okase muuseumihoovi vaatama tulla. Tulikuumas ahjus muutub klaas vedelaks ja kunstnik saab seda vormida nii puhudes kui ka muude vahenditega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Klaas on väga mitmekülgne materjal, ütleb saksa klaasikunstnik Torsten Rötzsch.

"Sellel on olemas kõik võimalused ja samas on alati väga huvitavaks väljakutseks kõigi oma ideede teoks tegemine," ütles Rötzsch.

Evald Okase muuseumi klaasistuudio on kunstnikele erakordne võimalus kuuma klaasiga eksperimenteerimiseks. Seekord on klaasipäevade teemaks "BioGlass" ja täna katsetasid kunstnikud näiteks taimede ja klaasi kombineerimist.

Haapsalu Klaasipäevade kaaskorraldaja Kati Kerstna sõnul on tegemist erakordse sündmusega. "See on kuuma klaasi sümpoosion. Meil on puhumis-workshop, puhumissümpoosion ja tegelemegi kuuma klaasi puhumise valamise ja vormimisega jne," lausus Kerstna.

Torsten Rötzsch tõstis klaasipäevadest rääkides esile, et on nauditav, kuidas teos, mis võib-olla esmapilgul väga silmapaistev ei tundu, avab end suurema näituseinstallatsiooni osaks saades hoopis teisest küljest.

"Kui sa asetad nad üheskoos näitusele, kus on õige valgus ja kontekst. Mulle meeldib see hetk, kui sa üllatud ja mõtled "Hei! See näeb välja imeline." See on väga tore hetk," ütles veel Torsten Rötzsch.

Haapsalu Klaasipäevade raames puhutud klaasikunstist valmib näitus, mis avatakse Evald Okase muuseumis laupäeval, 8. juulil.