Bostonis sõitis takso kogemata jalakäijate sekka

Politsei teatas, et tegemist oli õnnetusjuhtumiga. Kohalik uudistekanal vahendas ühte allikat, kes rääkis, et õnnetuse põhjustanud autojuht vajutas piduri asemel kogemata gaasipedaali, vahendasid Reuters ja CNN.

CNN-i andmetel rääkis õnnetuse põhjustanud juht samuti kahele allikale, et vajutas kogemata piduri asemel gaasi.

Politsei sõnul kuulatakse 56-aastast taksojuhti üle.

Väidetavalt oli õnnetuse põhjustanud auto puhul tegemist taksoga.

#LIVE COVERAGE: At least 10 injured after car slams into crowd at #Boston Logan taxi pool - #LIVESTREAM: https://t.co/jDo3LE1GL0 pic.twitter.com/bl2Gkmsy3S