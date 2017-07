Minister: Austria on valmis kehtestama Itaalia piiril kontrolli

"Ma eeldan, et lähiajal aktiveeritakse piirikontroll ning taotletakse abistavat lähetust (sõjaväelt)," ütles Hans Peter Doskozil päevalehe Krone veebiväljaandele.

Ministri sõnul on selline samm vältimatu, kui migrantide vool Itaaliasse ei vähene.

Ajalehe andmetel on kaitseministeerium valmis lähetama 750 sõdurit ning nädalavahetusel saadeti juba piirile neli soomukit.

ÜRO põgenikeagentuuri andmetel on sel aastal üle Vahemere Itaaliasse saabunud ligi 85 000 migranti ning veel üle 2000 on hukkunud või kadunuks jäänud.

"See ei ole jätkusuutlik. Meil on vaja, et teiseks riigid ühineksid Itaaliaga ja jagaksid seda vastutust," ütles UNHCR-i erisaadik Vincent Cochetel Genfis ajakirjanikele.

Austrias korraldatakse oktoobris ennetähtaegsed valimised ning migratsioonivastastele paremäärmuslastele on prognoositud edu.